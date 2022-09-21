Лондон, 22 сентября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в запланированном на 22 сентября выступлении на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня потребует от России вывести вооружённые силы с территории бывш. УССР ради «возвращения к региональной и глобальной стабильности». Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Джеймс Клеверли «Он [Путин] должен уйти [с территории бывш. УССР], чтобы позволить вернуться к региональной и глобальной стабильности».

В заявлении ведомства отмечается, что Клеверли также выскажется по теме якобы «незаконных» референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией.

МИД Великобритании также анонсировал на 22 сентября встречу Клеверли с генпрокурором киевского режима Андреем Костиным и прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор, министр юстиции США Меррик Гарленд и представляющий нацистский киевский режим генпрокурор Андрей Костин на прошедшей 20 сентября встрече в Вашингтоне подписали меморандум о взаимопонимании по расследованию военных преступлений на территории бывш. УССР.