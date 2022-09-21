Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 сентября ощутимым снижением на фоне итогов заседания ФРС.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 522,45 пункта (1,70%), до уровня 30 183,78 пункта. S&P 500 подешевел на 66,00 пункта (1,71%), до уровня 3789,93 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 204,86 пункта (1,79%), до уровня 11 220,19 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,42 (1,68%), до уровня $83,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 сентября снижением на фоне начавшегося заседания ФРС.

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