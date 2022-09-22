Минск, 22 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Межгосударственный российско-белорусский таможенный центр будет находиться в Минске и осуществлять мониторинг ситуации с таможенным оформлением в Союзном государстве. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский в эфире телеканала «Белоруссия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В настоящее время у нас организовывается российско-белорусский центр, который будет находиться в Минске и осуществлять мониторинг всей ситуации, связанной с таможенным оформлением в нашем Союзном государстве», — рассказал Орловский.

Он рассказал, что на минувшей неделе в Минске находился его российский коллега Владимир Булавин, с которым обсуждались вопросы взаимодействия.

«Сейчас основной посыл для служб, их взаимодействия — это так организовать совместную работу, чтобы помогать нашим субъектам, российским и белорусским, которые попали под санкции, у которых затруднена логистика, осуществлять свою внешнеэкономическую деятельность, в частности, экспорт и импорт», — заявил Орловский.