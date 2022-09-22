Минск, , 12:23 — REGNUM Перестал открываться белорусский сайт интернет-ресурса Blizko. by. С 21 сентября он недоступен ни в Белоруссии, ни за границей. Об этом сообщает издание СityDog.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Blizko. by — крупный интернет-ресурс, где публиковались новости Минска, Белоруссии и мира.

Сейчас при попытке зайти на сайт пользователи из Белоруссии видят заглушку, на которой написано, что «доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации Республики Белоруссия, принятого на основании Закона Республики Белоруссия «О средствах массовой информации».

Как сообщало ИА REGNUM, после попытки государственного переворота 2020 года в Белоруссии были заблокированы десятки информационно-аналитических ресурсов.