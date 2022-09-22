Минск, 22 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Белорусская правозащитницаАнастасия Лойко не вышла на свободу после 15 суток административного ареста. Еë местонахождение неизвестно. Об этом сообщает центр Human Constanta.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Адвокаты и родственники не могут выяснить, где сейчас находится Лойко, которая должна была выйти на свободу 21 сентября.

Как сообщалоИА REGNUM, Анастасию Лойко задержали 6 сентября после оглашения приговора по делу белорусских анархистов.