Минск, , 12:13 — REGNUM Журналист белорусской редакции «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Олег Груздилович, осужденный на полтора года лишения свободы, 21 сентября вышел на свободу. Об этом сообщило издание.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

Груздилович пробыл за решеткой почти девять месяцев. Его осудили за организацию и участие в протестах.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года в республике вспыхнули протесты граждан, несогласных с официальными итогами голосования.