Минск, 22 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Журналист белорусской редакции «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Олег Груздилович, осужденный на полтора года лишения свободы, 21 сентября вышел на свободу. Об этом сообщило издание.

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Груздилович пробыл за решеткой почти девять месяцев. Его осудили за организацию и участие в протестах.

Как сообщалоИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года в республике вспыхнули протесты граждан, несогласных с официальными итогами голосования.