Нью-Йорк, США, , 01:27 — REGNUM Югославия не заслужила агрессию, совершенную со стороны НАТО в 1991 году, заявил президент Сербии Александр Вучич 21 сентября в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что государства Североатлантического альянса все же напали на балканскую страну без каких-либо оснований.

«Мы не заслужили той агрессии, которую получили в 1991 году. Тем не менее, это не помешало девятнадцати богатым суверенным странам-членам НАТО совершить нападение на нашу страну», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Александр Вучич призвал Владимира Зеленского осудить агрессию НАТО в отношении Югославии в 1999 году. Так он ответил на требования киевского посла в Белграде Владимира Толкача к сербскому руководству осудить признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик.