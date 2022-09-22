Ереван, 22 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Стратегической целью США в Закавказье является полное вытеснение России из региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Объяснение «проармянским» последним заявлениямНэнси Пелоси очень простое: СВО России. Сейчас коллективный Запад делает так, чтобы оголить фланги России и открыть разные новые для Москвы фронты. Учитывая, что Армения является союзником России в Закавказье, а сам регион является довольно сложным, то здесь интерес США к Армении значительно вырос. Цель США — не благосостояние и безопасность Армении, а вытеснение российских интересов из региона. Пелоси в Ереване заявила о том, что, если армяне недовольны ОДКБ, то нам следует сделать выбор, то есть, выходить из ОДКБ или нет. Сама постановка вопроса является далеко не корректной со стороны американской высокопоставленной чиновницы. Американцы хотят превратить Закавказье в военный театр, где столкнутся интересы региональных игроков, и именно на этом американцы и будут играть, как они это любят и умеют делать», — сказал эксперт.

Напомним, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси во время своего визита в Ереван высказалась за поддержку Армении и осудила политику Азербайджана.