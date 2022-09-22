Москва, , 00:47 — REGNUM Решение о частичной мобилизации в России оправдано сразу по нескольким причинам, считает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM 21 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, контролировать такие территории нынешним ограниченным военным контингентом невозможно. Да и дополнительных 300 тысяч резервистов для этого явно будет недостаточно. По оценке военных экспертов, для удержания линии фронта, обеспечения безопасности на новых территориях, которые присоединятся к России после завершения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, а также для выполнения задач, поставленных перед армией, необходимо как минимум 500 тысяч человек», — отметил эксперт.

Во-вторых, по его мнению, уже всем стало очевидно, что на территории бывш. УССР фактически хозяйничают США и НАТО, снабжая, обучая и направляя военных, обслуживающих киевских режим.

«НАТО — участник этого конфликта, только все делают вид, что это не так. Комментарии министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу решения о частичной мобилизации только подтверждают серьезность ситуации и масштабы развернувшегося противостояния», — пояснил Федоров.

Кроме того, по его словам, российский ВПК, продолжая работать как в мирное время, явно не справляется с оборонным заказом и обеспечением подразделений, участвующих в СВО.

«Все это так. Остается только один вопрос: почему частичная мобилизация не была объявлена и проведена еще в начале СВО? То, что на [территории бывш. УССР] против нас воюет уже фактически весь коллективный Запад, стало понятно через месяц после начала СВО. Равно как и то, что российский военный контингент, участвующий в СВО, остро нуждается в пополнении людьми, оружием, техникой, средствами связи, разведки и прочим. Остается надеяться, что за семь месяцев с начала операции российское политическое руководство успело проанализировать допущенные ошибки, сделать выводы и подготовиться к различным сценариям развития ситуации», — добавил Федоров.