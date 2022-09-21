Бишкек, 22 сентября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. В январе–июле 2022 года Киргизия импортировала из соседних стран более 1,6 млрд киловатт-часов электроэнергии за $36,8 млн (2 млрд 240 млн рублей). Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

У Туркмении Киргизия купила 1,2 млрд киловатт-часов электроэнергии по цене около $0,026 (1,58 рубля) за киловатт-час — на общую сумму $30,8 млн (около 1 млрд 875 млн рублей).

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Поставки из Казахстана превысили 423 млн киловатт-часов при цене около $0,01 (0,6 рубля) за киловатт-час — на общую сумму $6 млн (более 365 млн рублей).

В то же время Киргизия экспортировала 315,7 млн киловатт-часов. Из них 208 млн киловатт-часов в Казахстан и 107,7 млн киловатт-часов — в Узбекистан.

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