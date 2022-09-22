Москва, , 00:27 — REGNUM Решение Азиатского банка развития понизить прогноз экономического роста для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2022 году до 4,3% обусловлено рисками глобальной неустойчивости и геополитической фрагментации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Юго-Восточная Азия Maps-thailand.info

«Кроме того, оно обусловлено ожидаемым торможением экономического роста вследствие ужесточения денежно-кредитной политики крупнейших экономик мира, являющихся и крупнейшими акционерами АБР, от которых во многом зависит формирование экономических показателей этого региона. Наибольшие испытания в этом регионе ожидают развивающиеся страны-члены, наиболее зависимые от финансирования АБР. Сегодня по уровню инфляции среди наиболее неблагополучных стран АТР страны Центральной Азии и Кавказа. Соответственно, и прогноз экономического роста по этим странам примерно на 0,8 п. п. ниже, чем для стран Юго-Восточной Азии», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что рекордная инфляция в США и ЕС привела к инфляционному «заражению» азиатских экономик.

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