Москва, , 00:22 — REGNUM В России ставки по ипотеке снизились, и это стало стимулирующим фактором для потенциальных заёмщиков — при сохранении этих условий объем ипотечного кредитования будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала новость о том, что в августе 2022 года банки РФ нарастили выдачу ипотеку на 2%.

Ипотека

«В конце лета традиционно начинается сезон на рынке недвижимости, — сказала Ермилова. — Помимо этого, ставки по ипотеке снизились, и это стало стимулирующим фактором для потенциальных заёмщиков. При сохранении имеющихся условий, скорее всего, будет расти объём кредитования».

В свою очередь, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заметил, что дальнейшее укрепление ипотечного рынка зависит от нескольких факторов, среди которых экономическое и внешнеполитическое положение РФ играет роль основы, но многое зависит и от более частных условий.

«На рынок может оказать воздействие завершение программы льготной ипотеки на новостройки. И хотя условия этой программы понемногу сближаются с обычными условиями коммерческих банков, наличие этой программы — важный психологический фактор, показывающий государственную поддержку для реализации мечты многих российских граждан о собственном комфортном доме или квартире. Значимы и условия на рынке труда, валютном и кредитном рынке, изменение правил страхования ипотечных рисков, уровень предложения и конкуренции на рынке новостроек и вторичного жилья и т.д., что больше относится к социально-экономическому развитию России в ближайшей перспективе», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, часть российских покупателей жилья стали активнее на вторичном рынке.

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