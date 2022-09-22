Москва, , 00:19 — REGNUM Часть российских покупателей жилья стали активнее на вторичном рынке, где квартиры дешевле, а часто расположены существенно лучше, чем новостройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в августе 2022 года банки на 2% нарастили выдачу ипотеки.

Ипотека

«Рост выдачи ипотеки в августе 2022 года продолжил тенденцию, наметившуюся в июле этого года, и отражает снижение кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, — сказала она. — Часть покупателей стали активнее на вторичном рынке, где квартиры дешевле, а часто расположены существенно лучше, чем новостройки. При этом снизившиеся кредитные ставки, конечно, выше, но стали сопоставимы со ставкой по льготной ипотеке на новостройки. В условиях значительного потенциального спроса, вызванного объективно недостаточной обеспеченностью комфортным жильем в России и миграционными потоками в крупные города и на Черноморское побережье, этот потенциал реализуется в случае создания условий доступности жилья и ипотечного кредита, чем достаточно эффективно занимается государственный институт развития в жилищной сфере — ДОМ. РФ».

По ее мнению, при сохранении осенью 2022 года той экономической и политической ситуации, которая сложилась к настоящему моменту, сформировавшиеся летом тенденции по росту выдачи ипотеки сохранятся, хотя показатели все-таки и будут ниже тех, что были в 2020–2021 годах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки в июле 2022 года нарастили кредитование физических лиц на 1,1%, а юридических лиц — на 2,4%.

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