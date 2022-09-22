Москва, , 00:17 — REGNUM Рекордная инфляция в США и ЕС привела к инфляционному «заражению» азиатских экономик благодаря глубокой интеграции в рамках глобализации, тесным финансовым связям всех стран с американскими и европейскими финансовыми рынками и возможности свободного глобального движения капитала между странами для обеспечения эффективной и прибыльной работы крупнейших транснациональных корпораций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Инфляция Picserver.org

«Азиатский банк развития резко повысил прогноз инфляции (в странах АТР — прим. ИА REGNUM) до 4,5% в 2022 году из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. Таким образом, можно констатировать, что риски для будущего развивающихся экономик региона резко выросли, а значительный спад спроса в мировой экономике серьезно подорвет спрос на экспорт из развивающихся экономик азиатского региона, — сказал Ильинский. — Более сильное, чем ожидалось всеми экспертами, ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой и в первую очередь в Соединенных Штатах может привести к финансовой нестабильности во всем азиатском регионе. Растущее военное противостояние между США и КНР, двумя крупнейшими экономиками мира, делает будущее растущих азиатских экономик совершенно непредсказуемым и вносит огромные глобальные риски как для региона, так и для всего мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, что санкции коллективного Запада против России резко усилили глобальную неопределенность.

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