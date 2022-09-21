Москва, 22 сентября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Санкции коллективного Запада против России резко усилили глобальную неопределенность, усугубили перебои с поставками и вызвали нестабильность на энергетических и продовольственных рынках всего мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Стагфляционный шторм из Соединенных Штатов уверенно движется через Тихий океан в азиатский регион, и первые порывы ветра уже несут финансовый хаос и огромные потери для азиатских экономик, — сказал он. — Азиатский банк развития (АБР) резко понизил свой прогноз экономического роста для развивающихся стран Азии. И если еще в апреле экспертами банка были опубликованы результаты расчета роста азиатских экономик, равные 5,2%, то сегодня оценка годового роста экономик региона уже снижена до 4,3%. Впервые за более чем тридцать лет рост ВВП Китая будет ниже, чем темпы роста всех других экономик азиатского региона. Теперь АБР ожидает, что развивающиеся страны Азии, за исключением Китая, вырастут на 5,3% в 2022 году, в то время как экономика Китая — только на 3,3% за год».

Как подчеркнул профессор, причины этого аналитики видят в массовой перестройке глобальных цепочек поставок, росте напряженности между США и КНР, политике нулевой COVID-терпимости в Китае и резком росте базовых процентных ставок ФРС США, что привело к бегству капиталов из стран Юго-Восточной Азии.

«Если развивающиеся экономики азиатских стран в целом успешно справились с пандемией и перешли к восстановительному периоду после жесткого локдауна, то санкции коллективного Запада против России резко усилили глобальную неопределенность, усугубили перебои с поставками и вызвали нестабильность на энергетических и продовольственных рынках всего мира», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 2,3%.