Загреб, 22 сентября, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Национальная сборная Хорватии по футболу в матче 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Дании. Игра пройдет 22 сентября в Загребе на стадионе «Максимир», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Fanny Schertzer Лука Модрич

В последний раз сборные Дании и Хорватии играли между собой 10 июня 2022 года в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций. Тот матч завершился минимальной победой «шашечных» со счетом 1:0, а единственный мяч на 69-й минуте встречи забил Марио Пашалич.

После четырех сыгранных матчей сборная Дании, одержав три победы и набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Лиги наций УЕФА. Сборная Хорватии с семью очками располагается позицией ниже.