Москва, , 00:10 — REGNUM Прогноз министерства экономического развития РФ о том, что по итогам 2022 года спад инвестиций будет оцениваться в 2%, может оказаться излишне оптимистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Спад инвестиций в России во втором полугодии, безусловно, будет. И на фоне возрастающих рисков, нестабильности на фондовых рынках прогноз спада в 2% может оказаться даже излишне оптимистичным. Вместе с тем дестабилизация фондовых рынков и ухудшение инвестиционного климата — общемировой процесс. Капиталы куда-то девать надо, они должны работать. Поэтому даже при очень сильных рисках инвестиции всё равно осуществляются, — сказал Ковригин. — Не думаю, что даже при самом негативном сценарии спад инвестиций будет больше 5%. Нейтральный сценарий укладывается в логику министерства экономического развития».

Тем не менее, как полагает Ковригин, даже 2% для экономики ощутимо.

«Это скажется на уровне развития производства, появлении венчурных проектов и стартапов», — сказал экономист.

В свою очередь, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица полагает, что с прогнозом МЭР относительно спада инвестиций можно согласиться.

«Расходы, скорее всего, будут увеличены, и, соответственно, государственные инвестиции по ряду направлений будут свёрнуты. Кроме того, частные инвестиции также будут сокращаться, так как инвесторы понимают увеличивающиеся экономические риски», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в настоящее время экономика РФ не может рассчитывать на значимый рост инвестиционного импорта.

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