Москва, 22 сентября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. В 2023 году в РФ прирост импорта потребительских товаров будет не выше 6–7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Рост импорта потребительских товаров в 2023 году будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, динамика реальных доходов населения определит пределы потребности населения в возимых товарах. Исходя из прогноза Минэкономразвития, рост импорта составит в реальном выражении 16,9%, то есть не сможет восстановиться до уровня 2021 года. Реальные доходы населения непосредственно связаны с динамикой ВВП, а по прогнозу экономического ведомства она будет отрицательной. Значит, и условий для резкого роста импорта нет. Соответственно, в 2023 году мы можем увидеть прирост импорта потребительских товаров не выше 6–7%», — сказал Сафонов.

Вторым фактором, влияющим на импорт, по мнению Сафонова, будет курс рубля.

«Если он начнёт снижаться, а это вполне возможно из-за изменения уровня цен на наши основные экспортные товары, то импорт будет стагнировать», — предположил экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какими темпами в РФ будет расти потребительский импорт.