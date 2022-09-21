Москва, 22 сентября, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Падение реальных доходов населения РФ стало основным на сегодняшний день фактором, который ограничивает спрос граждан на автокредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Августовский рост автокредитования объясняется отложенным спросом, стабилизацией цен на импортные авто, а также более оптимистичным взглядом граждан на ситуацию с доходами, — сказал Сафонов. — Однако именно падение реальных доходов населения является основным на сегодняшний день фактором, который ограничивает спрос на автокредитование. В следующем году мы не увидим кардинального изменения в поведении граждан. Кредитование в основном будет связано с покупкой автомашин дешевого ценового сегмента и подержанных автомашин».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ население всё чаще предпочитает ремонтировать имеющиеся у него автомобили, нежели покупать новые.