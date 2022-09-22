Варшава, , 00:05 — REGNUM 22 сентября в Варшаве на стадионе «ПГЕ Народовы» национальная сборная Польши по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

В последний раз сборные Польши и Нидерландов играли между собой 11 июня 2022 года в матче 3-го тура Лиги наций. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Мэтти Кэш (18’ Никола Залевский), Петр Зелиньский (49’ Петр Франковский), Дэви Классен (51’ Дэйли Блинд) и Дензел Думфрис (54’ Мемфис Депай).

На данный момент сборная Нидерландов с тремя победами и десятью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице четвертой группы. Сборная Польши, набрав четыре очка, располагается двумя позициями ниже.