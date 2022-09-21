Москва, 22 сентября, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Поведение российских потребителей со средним уровнем доходов становится схоже с поведением тех, у кого низкий доход — они предпочитают ремонтировать имеющие у них автомобили, чем покупать новые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила руководитель департамента менеджмента и инноваций факультета Высшая школа управления финансового университета при правительстве РФ Наталия Линдер.

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«На августовский (по сравнению с июлем — прим. ИА REGNUM) рост автокредитования повлияло несколько факторов, — сказала Линдер. — Во-первых, возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. Государство субсидирует займы, стимулируя спрос на отечественные автомобили. Во-вторых, была снижена ключевая ставка Банка России, что повлекло снижение ставок банками».

При этом, как уточнила экономист, падение выдачи автокредитов в годовом выражении было вызвано рекордным увеличением ключевой ставки ЦБ в феврале 2022 года более чем в два раза — с 9,5 до 20%.

«С одной стороны, это позволило поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, а с другой — привело к недоступности кредитов для граждан, — констатировала Линдер. — Кроме того, поменялось поведение потребителей в условиях негативного изменения макроэкономических показателей. Как показывают предыдущие кризисы, поведение потребителей со средним уровнем доходов становится схоже с поведением потребителей с низким доходом. Люди предпочитают ремонтировать имеющие у них автомобили, а не покупать новые».

По ее мнению, в ближайшее время будет расти кредитование подержанных автомобилей, а новых — падать.

«Кроме того, цены на автомобили существенно не изменятся в течение 2022 года — максимум на 8-10%, а следовательно, спрос на них сильно не поменяется», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшее время в РФ не стоит ждать роста спроса на автокредиты.