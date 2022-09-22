Москва, , 00:03 — REGNUM В ближайшее время в РФ не стоит ждать роста спроса на автокредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина.

Авторынок Tvoe-avto.com

«Зафиксированный в РФ рост количества выданных кредитов в августе 2022 года по сравнению с июлем можно объяснить желанием вложить оставшиеся свободные денежные средства в уже уходящие с российского рынка автомобили, — сказала она. — Но в годовом выражении число выданных кредитов упало, что объясняется снижением спроса на автомобили, которые сильно подорожали за последний год. Это касается как люксовых моделей, так и машин китайского и российского производства. И как бы ни снижалась ставка по автокредиту, заемщику всё равно приходится выкладывать за автомобиль существенную сумму».

По ее мнению, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать роста спроса на автокредиты по причине высокой стоимости автомобилей.

«Спрос на автокредиты может вырасти, если правительство предпримет определенные шаги по стимулированию приобретения машин российского производства, как, например, это было по государственной программе утилизации автомобилей 2010–2018 годов», — подытожила Макашина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хачатурян заявил, что в России всплеск спроса на автокредиты будет носить временный характер.

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