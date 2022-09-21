София, 21 сентября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. В районе контрольно-пропускного пункта Видин – Калафат на болгарско-румынской границе была задержана рекордная в новейшей истории структуры партия контрабандных сигарет. Об этом 21 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Maxpixel.freegreatpicture.com Сигареты

По предварительным данным, незаконный груз был обнаружен сотрудниками болгарской пограничной полиции при досмотре грузового автомобиля, следовавшего из Греции в Румынию с грузом детских игрушек.

Согласно некоторой информации, изъято более 1 тыс. блоков табачных изделий. Общая сумма задержанного товара не разглашается. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой.