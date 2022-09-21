София, 21 сентября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Крупнейший действующий 6-й энергоблок болгарской АЭС «Козлодуй» будет временно закрыт на плановый ремонт и профилактику. Об этом 21 сентября сообщает БНР.

Trygve W Nodeland АЭС «Козлодуй»

В течении ближайшего месяца представители технических служб станции проведут замену ядерного топлива в реакторе, а также проверят качество работы основного оборудования. Кроме того, местные независимые экологи сделают замеры радиационного фона в окрестностях энергетического комплекса.

Напомним, АЭС «Козлодуй», расположенная на северо-западе Болгарии, является главной АЭС Юго-Восточной Европы. Помимо болгарских потребителей, она обеспечивает электроэнергией жителей ряда регионов в сопредельных государствах.