Берлин, , 23:47 — REGNUM Германия считает заявления президента России Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие попытками запугивания стран, которые поддерживают киевский режим, заявила 21 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в эфире немецкого телеканала ZDF.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её словам, замыслы Путина и стратегия России остаются непонятными, но ФРГ будет следить за ними.

Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос, расценит ли Россия удары по регионам, где пройдут референдумы, как нападение на её территорию и последует ли за этим ядерный ответ.

«Для нас совершенно ясно — это территория, принадлежащая [киевскому режиму]», — заявила Ламбрехт.

«Но мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за выполнением угрозы. Сейчас особенно трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает», — добавила она.

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