София, , 23:41 — REGNUM Совет министров Болгарии одобрил положение о приобретении у США второй партии истребителей F-16, которые должны заменить в структурах болгарских ВВС самолеты МиГ-29 советского производства. Об этом 21 сентября сообщает софийская газета «Факты».

F-16 (сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle

Документ был принят на сегодняшнем заседании правительства страны единогласно. Комментируя это решение, премьер-министр Болгарии Гылыб Донев сказал:

«Новые самолёты позволят в значительной степени укрепить боевую мощь болгарских военно-воздушных сил».

Предполагается, что до конца нынешней недели положение будет направлено на рассмотрение Народного собрания (парламента) страны.

Напомним, ранее София уже приобрела восемь самолётов F-16 производства компании Lockheed Martin по первой части масштабного военного контракта с Вашингтоном.

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