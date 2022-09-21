Минск, 21 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. 21 сентября молодежная сборная России U21 в рамках товарищеской встречи разгромила сборную Белоруссии U21. Основное время матча завершилось со счетом 1:6.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и вратарь ФК «Локомотив» Даниил Худяков

Единственный мяч номинальных хозяев на 50-й минуте встречи забил нападающий минского «Динамо» Владимир Ложкин. Забитыми мячами в составе молодежной сборной России U21 отметились Константин Тюкавин (13’ Ярослав Гладышев), Владислав Шитов (64’ Данил Денисов), Алексей Фирсов (автогол, 66’), Никита Ермаков (77’, 79’) и Владислав Яковлев (82’ Данил Денисов).

Составы команд:

Белоруссия U21: Кудравец, Якушенич, Знович, Рылач, Антилевский (Капицкий, 65’), Ложкин, Черняк, Фирсов, Свириденко, Москаленчик (Ровдо, 65’), Скибский.

Россия U21: Худяков (Агкацев, 46’), Соколов (Ермаков, 59’), Лангович (Железнов, 59’), Волков (Денисов, 46’), Александров, Пруцев, Кравцов (Карпукас, 46’), Щетинин (Яковлев, 46’), Тюкавин (Шитов, 46’), Мелехин (Кутицкий, 46), Гладышев.