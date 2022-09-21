Рим, 21 сентября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Итальянская государственная телерадиокомпания Rai 21 сентября опубликовала материал о 10 способах экономить энергоресурсы в домашних условиях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Предполагается, в частности, принимать душ менее продолжительное время (и снизить температуру воды), не оставлять гаджеты в «спящем режиме», включать зимой обогреватели на меньшую температуру, «проветривать помещения, но не слишком долго» (иначе эффект будет обратным) и т.п.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.