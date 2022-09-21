Пловдив, Болгария, 21 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Муниципалитет города Пловдива на юге Болгарии объявил о намерении отключить вечернюю подсветку монумента Советскому Солдату-Освободителю, более известного как «Алёша». Об этом 21 сентября сообщает БНР.

Алёша. Пловдив, Болгария

Таким образом местные власти планируют присоединиться к акции проевропейских партий, призывающих «осудить тоталитарный советский режим». «Лишенный света «Алёша» будет ассоциироваться с темными временами коммунистического режима», — отмечают организаторы мероприятия.

Предполагается, что «показательное» отключение иллюминации на 24 часа состоится 21 — 22 сентября. Эта инициатива уже вызвала негодование сотен тысяч болгар по всей стране.