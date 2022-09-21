Бухарест, , 23:32 — REGNUM Румыния будет добиваться введения новых политических и экономических санкций против России. Об этом заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, передает 21 сентября бухарестский телеканал Digi24.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Ауреску, на сегодняшний день «существующие рычаги воздействия на Москву» оказались неэффективными либо полностью себя исчерпали. По его словам, «необходимо найти способ прекратить конфликт» на территории б. УССР и «призвать Россию пойти на полномасштабный диалог с Западом».

При этом на вопрос о конкретных предложениях Бухареста в этом контексте глава румынской дипломатии не ответил.

Напомним, ранее официальный Бухарест регулярно поддерживал все запреты и ограничения, вводимые Евросоюзом и США против России.

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