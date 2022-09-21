Бухарест, 21 сентября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Румыния будет добиваться введения новых политических и экономических санкций против России. Об этом заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, передает 21 сентября бухарестский телеканал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По словам Ауреску, на сегодняшний день «существующие рычаги воздействия на Москву» оказались неэффективными либо полностью себя исчерпали. По его словам, «необходимо найти способ прекратить конфликт» на территории б. УССР и «призвать Россию пойти на полномасштабный диалог с Западом».

При этом на вопрос о конкретных предложениях Бухареста в этом контексте глава румынской дипломатии не ответил.

Напомним, ранее официальный Бухарест регулярно поддерживал все запреты и ограничения, вводимые Евросоюзом и США против России.