Рим, 21 сентября 2022, 23:31 — REGNUM В случае победы правых на выборах в Италии нынешний премьер-министр Марио Драги не получит никакого поста в новом правительстве, заявил 21 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.
Новое правительство вообще не будет включать никаких «технических» (нейтральных, посреднических) фигур, правые намерены управлять Италией самостоятельно, добавил Сальвини.
Драги с февраля 2021 года возглавляет «широкую» правящую коалицию, состоящую из популистов, правых и либералов.
Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.