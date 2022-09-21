Рим, 21 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. В случае победы правых на выборах в Италии нынешний премьер-министр Марио Драги не получит никакого поста в новом правительстве, заявил 21 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

Новое правительство вообще не будет включать никаких «технических» (нейтральных, посреднических) фигур, правые намерены управлять Италией самостоятельно, добавил Сальвини.

Драги с февраля 2021 года возглавляет «широкую» правящую коалицию, состоящую из популистов, правых и либералов.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.