Рим, 21 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. «Опасения рынков» относительно прихода к власти в Италии правого правительства — домыслы либералов и контролируемых ими СМИ, заявила 21 сентября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони и другие члены парламентской группы «Братья Италии»

Напротив, поскольку данные социологов однозначны, предприниматели уже сейчас понимают, кто будет у власти, всё вполне предсказуемо, отметила Мелони.

Единственный повод для беспокойства «рынков» — крайней высокий (более 150% ВВП) госдолг Италии, вот только создали его не правые, а как раз либералы, добавила она.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.