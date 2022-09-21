Рим, 21 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Пособие по гражданству (по бедности) не должны получать те жители Италии, которым предлагалась работа и которые от нее отказались, заявил 21 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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Пособие было введенов 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Получателями пособия является более миллиона семей.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.