Рим, 21 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Конференция католических епископов Италии 21 сентября призвала всех граждан страны принять участие в предстоящих досрочных парламентских выборах.

Италия

Особое обращение было адресовано гражданам, которые в последние годы не ходят голосовать — епископы отметили, что не следует считать выборы бессмысленными, а свой голос — не способным ничего изменить, нужно принимать деятельное участие в судьбе страны для ее блага.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. По данным некоторых опросов, около 40% граждан идти на выборы не намерены.