Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Победа Республиканской партии на ближайших промежуточных выборах в Конгресс США может повлечь за собой ослабление американской поддержки киевского режима, сообщает 21 сентября The Washington Post со ссылкой на сенатора Криса Мерфи.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, то возникнет вероятность остановки любой дополнительной помощи», — сказал он.

При этом он пояснил, что среди политиков США есть противники помощи Киеву, а республиканцы настаивают на дополнительном финансировании правительства за счет, в том числе, поддержки киевского режима.

«Я думаю, что есть реальный риск того, что развитие этой резолюции положит конец финансированию Киева», — пояснил Мерфи, добавив, что это станет настоящей катастрофой для киевского режима и лишит ВСУ возможности полноценного сопротивления.

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