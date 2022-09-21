Вашингтон, 21 сентября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Победа Республиканской партии на ближайших промежуточных выборах в Конгресс США может повлечь за собой ослабление американской поддержки киевского режима, сообщает 21 сентября The Washington Post со ссылкой на сенатора Криса Мерфи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Если республиканцы будут контролировать палату представителей или Сенат, то возникнет вероятность остановки любой дополнительной помощи», — сказал он.

При этом он пояснил, что среди политиков США есть противники помощи Киеву, а республиканцы настаивают на дополнительном финансировании правительства за счет, в том числе, поддержки киевского режима.

«Я думаю, что есть реальный риск того, что развитие этой резолюции положит конец финансированию Киева», — пояснил Мерфи, добавив, что это станет настоящей катастрофой для киевского режима и лишит ВСУ возможности полноценного сопротивления.