Рим, , 23:16 — REGNUM Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони политически слишком схожа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а потому не может быть хорошим кандидатом в премьеры Италии, заявил 21 сентября лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

«Авторитарная и нелиберальная» политика в стиле Орбана приведет к ослаблению Италии, добавил экс-премьер.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.