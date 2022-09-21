Мурманск, 21 сентября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В Мурманской области мобилизации в Вооруженные силы РФ подлежат около тысячи человек. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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«От Мурманской области планируется мобилизовать порядка тысячи человек. Эта работа сегодня уже начата», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ходе частичной мобилизации в ряды армии призовут 300 тысяч человек.