Херсон, 21 сентября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. На референдуме 23 — 27 сентября жители Херсонской области смогут голосовать как в своём регионе, так и в Запорожской области, в ДНР, ЛНР и в ряде регионов России, заявила 21 сентября председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Херсонская область. 17.09.2022

По её словам, регион полностью готов к проведению референдума, утверждены составы восьми избирательных комиссий, избирательные участки и форма вопроса референдума определены. В избирательных списках 750 тысяч человек.

К голосованию привлечены наблюдатели. Для участия в голосовании нужен документ, удостоверяющий личность: подойдёт паспорт России, полученный на территории региона. Бюллетени будут составлены на двух языках. Результаты объявят через пять дней после завершения референдума.