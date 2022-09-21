Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 21 сентября обсудил со специальным представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком диалог Косово и Сербии.

Gugganij Мирослав Лайчак

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла в здании ООН в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с лидерами стран Западных Балкан. Стороны обсудили энергетический кризис, возросшую угрозу кибератак на правительственные сайты и текущую геополитическую ситуацию.