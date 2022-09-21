Барселона, Испания, 21 сентября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. В соглашении 25-летнего французского флангового нападающего Усмана Дембеле с каталонской «Барселоной» прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Об этом 21 сентября сообщает издание L’Equipe.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

По информации источника, сам футболист и его представители получат 25 миллионов евро в случае из каталонского клуба летом 2023 года.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 2022/23 Усман Дембеле принял участие в шести турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету французского вингера два ассиста в двух матчах.

Усман Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 30 миллионов евро.