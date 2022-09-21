Париж, 21 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. 26-летний испанский атакующий полузащитник Фабиан Руис прокомментировал свой переход из неаполитанского клуба «Наполи» в парижский «Пари Сен-Жермен».

Psg.fr ПСЖ

«Невозможно было отказать такому клубу, как «ПСЖ». У Меня оставался год по контракту, и мы с «Наполи» были заинтересованы в том, чтобы найти другое место. Я думаю, это был хороший выбор. Мои агенты позвонили мне, чтобы сообщить, что «ПСЖ» хочет подписать со мной контракт, затем я поговорил с Луишем Кампушем», — цитирует Руиса издание El Pais.

Испанец выступает за «ПСЖ» с 30 августа 2022 года после перехода из «Наполи» за 23 миллиона евро. Действующее соглашение Руиса с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Фабиан Руис принял участие лишь в трех матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 101 минуту.