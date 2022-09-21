Москва, , 23:12 — REGNUM Митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдёт в Москве 23 сентября, сообщает 21 сентября организатор мероприятия — Народный фронт. Начнётся митинг в 17-00 мск.

Общероссийский народный фронт ОНФ

«Акция посвящена поддержке решения президента РФ Владимира Владимировича Путина принять волю жителей и властей Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР о проведении референдумов о вхождении в состав России, а также проекту Народного фронта «Всё для Победы!» по сбору средств для помощи военнослужащим ЛНР и ДНР», — сообщили в пресс-службе.

В мероприятии будут участвовать представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, а также гражданские активисты, жители Москвы и регионов. Комментируя готовящийся митинг, один из его ведущих — представитель Народного фронта, военкор Первого канала Ирина Куксенкова сказала:

«Люди на Донбассе и освобожденных территориях наконец-то получают возможность вернуться в Россию! И возможность эта выстрадана высокой ценой. Ждём на митинге всех, кому важно будущее России. И просим всех поддержать проект Народного фронта «Всё для Победы!».

На митинге планируются выступления артистов и музыкантов, в том числе Юлии Чичериной, Владимира Машкова, выступит и Shaman.

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