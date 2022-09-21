Оттава, 21 сентября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Научно-фантастический фильм «Сканнеры» режиссёра Дэвида Кроненберга получит современную адаптацию. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Сканнеры» режиссёра Дэвида Кроненберга Майкл Айронсайд

Будущее шоу расскажет о двух героинях, которым предстоит справиться с опасными агентами, обладающими сверхъестественными силами. Постановкой проекта займётся Ян Деманж («Белый парень Рик»).

Напомним, оригинальная лента «Сканнеры» вышла в 1981 году и рассказывала о сканнерах — людях, способных читать мысли окружающих и воздействовать на них психологически. Главные роли в фильме исполнили Майкл Айронсайд, Стивен Лэк и Дженнифер О’Нил.