Ереван, 21 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Официальный визит Нэнси Пелоси в Ереван был запланирован задолго до обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Primeminister.am Нэнси Пелоси и Никол Пашинян

«Многие прозападные силы в Армении представили данный визит Пелоси в качестве того, что американцы спешат на помощь армянскому народу именно в связи с обострением отношений с Баку. Однако ничего общего с реальностью эти информационные потоки не имеют. Данный визит был запланирован задолго до эскалации конфликта. Очевидно, что американцы и их группа поддержки сделали все, чтобы ввести общественность в заблуждение с целью воспользоваться тем, что граждане Армении находятся в эмоциональном состоянии в связи со сложившейся ситуацией. США всегда играли и играют на противоречиях между различными странами и пытаются извлечь для себя дивиденды. Это свойственно американской политике», — сказал эксперт.

Напомним, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время своего визита 17−18 сентября в Ереван заявила о своей поддержке Армении и выступила с осуждением действий Азербайджана.