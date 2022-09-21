Самара, , 23:00 — REGNUM Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко считает бразильского атакующего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо лучшим игроком в Мир Российской Премьер-лиге.

Игрок команды «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

«Кто на мой взгляд самый сильный игрок в РПЛ на данный момент? Клаудиньо. Человек в полном порядке. То, что он вытворяет с мячом, — это просто другой уровень», — цитирует Коваленко издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Клаудиньо принял участие в семи турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Зенит» бразилец выступает с 13 августа 2021 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Клаудиньо в 18 миллионов евро.