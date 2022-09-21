Приштина, Сербия, , 23:26 — REGNUM Миссия НАТО в Косово KFOR 21 сентября анонсировала новые учения. Учения «Золотая сабля» пройдут в лагере «Новосело» 27 сентября.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, военные предупредили местных жителей о возможности увеличения трафика и появления военной техники, однако заверили, что все необходимые меры по предупреждению нежелательных последствий учений будут приняты.

В учениях будут участвовать представители миссии ЕС по установлению верховенства права в Косово EULEX.

В пресс-коммюнике KFOR подчеркивается, то задачей миссии является поддержание свободы передвижения в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

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